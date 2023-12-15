Про запуск першої групи "Шахедів" стало відомо увечері 14 грудня. Під загрозою опинилося кілька областей України – південні, центральні та західні.

Дивіться також Падіння російського дрона на території країни НАТО: МЗС Румунії викликало посла Росії

Скільки "Шахедів" збили

На ранок Повітряні сили розповіли, що у ніч на 15 грудня противник запустив 14 безпілотників з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край Росії). Мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сили оборони Україні ліквідували усі "Шахеди".

Робота по ворожих цілях велася на територіях Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Ворог атакував кількома хвилями