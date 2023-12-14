Росія знову атакувала Південь України іранськими дронами-камікадзе типу “Шахед”. Загалом було випущено 42 безпілотники, з яких 41 вдалося збити. Дрони окупантів летіли на міста Ізмаїл та Рені, які розташовані біля українського-румунського кордону. Внаслідок роботи ППО один з російських БпЛА упав на території Румунії.

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Реакція МЗС Румунії

У міністерстві наголосили, що це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву.

МЗС поінформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні між Румунією та Україною, включаючи сьогоднішній інцидент. Крім того, МЗС викличе главу російського диппредставництва,

– йдеться в повідомленні.

Водночас відомство вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та цивільну інфраструктуру. Також звернули увагу безвідповідальну ескалацію безпекової ситуації з боку Росії, в тому числі на кордоні між Румунією та Україною.

У МЗС Румунії заявили про рішуче засудження цих атак, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини.

Російські обстріли Півдня України