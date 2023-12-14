Россия снова атаковала Юг Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего было выпущено 42 беспилотника, из которых 41 удалось сбить. Дроны оккупантов летели на города Измаил и Рени, которые расположены возле украинско-румынской границы. В результате работы ПВО один из российских БПЛА упал на территории Румынии.

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Реакция МИД Румынии

В министерстве подчеркнули, что это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, которое противоречит международному праву.

МИД проинформировал и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Кроме того, МИД вызовет главу российского диппредставительства,

– говорится в сообщении.

В то же время, ведомство требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру. Также обратили внимание на безответственную эскалацию ситуации безопасности со стороны России, в том числе на границе между Румынией и Украиной.

В МИД Румынии заявили о решительном осуждении этих атак, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления.

Российские обстрелы Юга Украины