Россия снова атаковала Юг Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего было выпущено 42 беспилотника, из которых 41 удалось сбить. Дроны оккупантов летели на города Измаил и Рени, которые расположены возле украинско-румынской границы. В результате работы ПВО один из российских БПЛА упал на территории Румынии.
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Реакция МИД Румынии
В министерстве подчеркнули, что это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, которое противоречит международному праву.
МИД проинформировал и проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Кроме того, МИД вызовет главу российского диппредставительства,
– говорится в сообщении.
В то же время, ведомство требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру. Также обратили внимание на безответственную эскалацию ситуации безопасности со стороны России, в том числе на границе между Румынией и Украиной.
В МИД Румынии заявили о решительном осуждении этих атак, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления.
Российские обстрелы Юга Украины
- В сентябре 2023 года оккупанты обстреляли территорию Украины. Поэтому на украинско-румынской границе был поврежден пункт пропуска. В общей сложности враг пустил 38 ударных БПЛА. Атака была направлена на портовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате попадания произошло возгорание автотранспорта в зоне ожидания. Пострадали 2 водителя, которым была оказана медицинская помощь. Также было повреждено здание, около 6 фур и 30 грузовиков загорелись. В общей сложности украинская ПВО во время атаки уничтожила 26 "Шахедов" по всей территории Украины.
- Впоследствии в октябре Россия продолжила атаковать южную часть Украины беспилотниками. В Одесской области зафиксировали взрывы. В Одесской военной обладминистрации сообщили о работе ПВО.
- В ночь на 14 декабря россияне запустили по Югу нашей страны по меньшей мере 39 дронов-камикадзе типа "Шахед". Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что припортовая инфраструктура Юга – один из приоритетов врага. Оккупанты также атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300.