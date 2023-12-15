О запуске первой группы "Шахедов" стало известно вечером 14 декабря. Под угрозой оказалось несколько областей Украины – южные, центральные и западные.

Смотрите также Падение российского дрона на территории страны НАТО: МИД Румынии вызвало посла России

Сколько "Шахедов" сбили

На утро Воздушные силы рассказали, что в ночь на 15 декабря противник запустил 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край России). Мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны ликвидировали все "Шахеды".

Работа по вражеским целям проводилась на территориях Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

Мощную новость мирового масштаба (открытие переговоров с Украиной по вступлению в ЕС – 24 Канал) наши защитники закрепили уничтожением всех запущенных врагами беспилотников.

10 "Шахедов", выпущенных по классической схеме из Крыма, были уничтожены на Юге: 8 – на Николаевщине, 2 – на Херсонщине,

– рассказала в эфире телемарафона глава пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Враг атаковал несколькими волнами

Россияне первую группу беспилотников запустили вечером 14 декабря. Она направлялась с территории Херсонской области на Николаевщину. Затем стало известно о движении "Шахедов" на Одесчину, а также запуске новой группы дронов.

Впоследствии опасность распространилась на центральные и западные регионы, в частности Кировоградскую, Полтавскую, Черкасскую, Винницкую и Хмельницкую.

Россия использует новую площадку для запуска "Шахедов"

Британская разведка сообщила, что оккупанты недавно начали запускать ударные беспилотники с нового места – района Балаклавы в Крыму. До этого враг использовал четыре площадки для запуска "Шахедов" – пункты на мысе Чауда, в Ейске, Приморско-Ахтарске и Курске. Пятым стала Балаклава.

Аналитики говорят, что на создание новой площадки для запуска дронов Россия пошла по двум причинам. Это атака военной инфраструктуры украинскими дронами на мысе Чауда. Также оккупанты хотят рассредоточить локации для запуска "Шахедов", чтобы усложнить работу украинской ПВО.