Воздушная тревога звучала для большого количества областей. Есть ли разрушения и пострадавшие в результате российской атаки, передает 24 Канал.
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Обломки дронов упали на предприятия
По словам главы ОГА Виталия Кима, в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, в Николаевской области в Гороховской общине повреждено складское помещение фермерского хозяйства. К счастью, обошлось без пострадавших.
Обломки сбитого дрона также упали на территорию предприятия, расположенного в Горишних Плавнях на Полтавщине.
В Винницкой области падение сбитого БПЛА произошло в поселке Озерное. Обошлось без негативных последствий.
В Хмельницкой области под ударом снова был Староконстантинов. Там неподалеку произошло падение обломков вражеского дрона.
Сколько "Шахедов" сбила ПВО
Воздушные силы рассказали, что противник в целом ударил 14 беспилотниками, которые запустили из Краснодарского края России. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.
Ликвидация "Шахедов" прошла над территориями Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.
В частности, в Николаевской области было уничтожено 8 "Шахедов", в Херсонской области - 2.
Враг обстрелял ряд гражданских объектов
- За последние сутки россияне атаковали ряд областей Украины. В частности, Херсон и область несколько раз попадали под артобстрелы. Там были частично повреждены линии электропередачи, здания предприятий и частные дома. Пострадали три человека.
- В Донецкой области противник совершал артобстрел и наносил авиаудары по Торецку. Там повреждены ЛЭП, админздания и окна многоэтажки.
- На Харьковщине от обстрелов пострадали поселки Купянск Узловой (там повреждено здание детсада) и Волчанские Хутора (повреждение получил частный дом).
- В Днепропетровской области оккупанты обстреляли из артиллерии территорию предприятия.