Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Известно, что "Шахеды" запустили сразу с нескольких направлений. Рассказываем, где раздается воздушная тревога.
Поделиться
О запуске дронов-камикадзе сообщили Воздушные силы ВСУ. Около 21:00 стало известно, что угроза ударных дронов фиксируется в Запорожской области. Вскоре карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Кроме того, поступали сообщения об атаке сразу с нескольких направлений.
Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях. Это очень важно делать, ведь обломки сбитых "Шахедов" падают на землю и могут нанести немало вреда. Следовательно, ваше пребывание в укрытии позволяет сохранить свое здоровье и жизнь. Будьте ответственны и не покидайте безопасных мест до отбоя.
"Шахедами" атаковали в ночь на 15 декабря
Известно, что россияне запускали дроны-камикадзе также в ночь на 15 декабря. Как отметили в воздушных силах ВСУ, "Шахеды" запустили из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
Мощную новость мирового масштаба (открытие переговоров с Украиной по вступлению в ЕС – 24 Канал) наши защитники закрепили уничтожением всех запустивших враги беспилотников. 10 "Шахедов", выпущенных по классической схеме из Крыма, были уничтожены на юге: 8 – на Николаевщине, 2 – на Херсонщине, – рассказала в эфире телемарафона глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.