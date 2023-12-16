Про рух "Шахедів" Повітряні сили повідомили опісля 9 години вечора 15 грудня. Де лунали вибухи, які області цієї ночі атакували росіяни, пише 24 Канал.

До теми Нічна атака "Шахедами": всі дрони, які летіли на Київ, знищено

Деталі нічної російської атаки

Командувач ООС повідомив, що у Північній операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні об'єкти "Шахедами" на Київському та Чернігівському напрямках.

З 14 збитих у Північній операційній зоні – 8 (а це більш ніж половина) були уражені мобільними вогневими групами, озброєними великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами,

– зазначив Сергій Наєв.

Начальник КМВА повідомляв, що всі "Шахеди", які летіли на столицю, вдалося збити. На щастя, за даними Сергія Попка, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА через Херсон, у районі Умані, у Вінницькій області, в районі Чернігова та Ніжина.

Телеграм-канали повідомляли про вибухи на Дніпропетровщині, Хмельниччині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Херсонщині. По російських дронах працювали захисники неба.

Зауважимо, що вночі повітряну тривогу також оголошували в Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській областях.

Відбій загрози "Шахедів" по всій Україні Повітряні сили оголосили лише о 03:49.

Вранці очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що пізно ввечері в області працювала ППО. Над Синельниківським районом збили два "Шахеди".

Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Ніхто не постраждав,

– підкреслив Сергій Лисак.

У Силах оборони Півдня повідомили, що на Херсонщині знищили 9 "Шахедів", ще 2 – на Миколаївщині, 1 – на Вінниччині.

Влучань не допущено. Втім, уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медзаклад у Херсонському районі. Про постраждалих не повідомляли.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Україну 31 дроном-камікадзе. Майже всі – 30 "Шахедів" збили наші захисники.