В Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она сбила дрон типа "Шахед", но обломки упали на предприятие.

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Ситуация на Днепропетровщине

Обломки БПЛА упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Огонь оперативно обуздали спасатели.

В результате пожара никто не пострадал.

В других районах области ночь прошла спокойно.

Россия снова атаковала Украину "Шахедами"