В Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она сбила дрон типа "Шахед", но обломки упали на предприятие.
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Ситуация на Днепропетровщине
Обломки БПЛА упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Огонь оперативно обуздали спасатели.
В результате пожара никто не пострадал.
В других районах области ночь прошла спокойно.
Россия снова атаковала Украину "Шахедами"
- Российские захватчики ночью 16 декабря обстреляли Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". От обстрелов также страдал и Юг нашего государства. В общей сложности, по предварительным данным, враг запустил по южным областям 12 "Шахедов". Их сбила наша противовоздушная оборона.
- В столице и нескольких областях Украины раздавались взрывы. Работала ПВО. Командующий ООС сообщил, что в Северной операционной зоне этой ночью враг пытался поразить военные и гражданские объекты "Шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях.
- Российские захватчики применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131". В Генштабе сообщили, что сбить удалось 30 воздушных целей.