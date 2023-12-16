На Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Вона збила дрон типу "Шахед", але уламки впали на підприємство.

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Ситуація на Дніпропетровщині

Уламки БпЛА впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Вогонь оперативно приборкали рятувальники.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

В інших районах області ніч минула спокійно.

Росія знову атакувала Україну "Шахедами"