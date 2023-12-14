Вибухи, які чули у Дніпрі під час повітряної тривоги пов'язані з роботою ППО. Оборонці повітряного командування "Схід" збили ракету. Це підтвердила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
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Підтверджено. Вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, – то успішна робота наших дужих оборонців неба. Захисники з ПвК "Схід" збили ворожу ракету,
– повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Ворог намагався атакувати ракетою Х-59
У Підрозділі Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття керованої авіаційної ракети Х-59.
"Знищено керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області", – ідеться у повідомленні.
Що цьому передувало
- Близько 17:30 в Дніпрі було чутно звуки вибухів. На той момент в області була оголошена повітряна тривога.
- Перед цим Повітряні сил ЗСУ попередили про рух ракети з півдня в напрямку Дніпра.