Про вибухи у Дніпрі журналісти 24 Каналу повідомили о 17:34. Зазначили, що в обласному центрі гучно. Звернімо увагу, що у цей момент також лунає повітряна тривога, пов'язана зі зльотом МіГ-31К, ракетоносіїв "Кинджалів".

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

О 17:30 По всій Україні вчетверте за день оголосили повітряну тривогу, пов'язану зі зльотом МіГ-31К. А вже о 17:34 моніторингові канали написали, що ракета X-59 летить у напрямку Дніпра. Тієї ж хвилини наш журналіст повідомив, що у Дніпрі гучно.

Уже о 17:37 моніторингові канали писали, що ракети вже немає. Можна припустити, що вибухи у Дніпрі – робота ППО. Водночас очікуємо на офіційну інформацію від представників місцевої влади або Повітряних сил ЗСУ.