Деталі про атаку по Хмельницькій області розповів Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Окупанти піднімали МіГ декілька разів, у Києві тривога лунала чотири рази за день і були вибухи.

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Які руйнування у Хмельницькій області після ракетної атаки вдень 14 грудня

Під час повітряної тривоги (14:09 – 14:57) у Старокостянинівській ОТГ Хмельницького району відбувся вибух. Пізніше, під час наступної повітряної тривоги (15:36 – 16:15), у районі Миролюбненської ОТГ Хмельницького району також відбувся вибух,

– написав він.

За словами заступника начальника ХОВА, на місцях падіння ракет працюють відповідні служби. За наявною на цей час інформацією, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано.

Що відомо про атаку по Україні 14 грудня

Вся країна була червоною через масштабну тривогу. У Хмельницькій області лунали вибухи, росіяни випустили три цілі в напрямку Старокостянтинова о 15:46.

Раніше вдень область також потрапила під удар. "Відбувся пуск ракет, і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт", – так прокоментував влучання речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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