Також була підвищена загроза для української столиці. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зауважте! Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги по всіх областях близько 9 години 03 хвилини. У Києві відбій пролунав на 5 хвилин пізніше.

Повітряні сили оголосили тривогу у північних областях України близько 8 години 40 хвилин. Військові попереджали про повітряні цілі у небі.

Увага! Київська, Чернігівська області – ракетна небезпека!

– наголосили у Повітряних силах.

Згодом військові розповіли про безпосередню загрозу для жителів Києва. Зокрема, ворожа ціль прямувала у бік української столиці.

У моніторингових телеграм-каналах наголосили, що ймовірною причиною тривоги міг бути запуск балістичного озброєння країною-агресоркою. Тому загроза зберігається до кінця повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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