Также была повышена угроза украинской столице. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Воздушные силы объявили тревогу в северных областях Украины около 8 часов 40 минут. Военные предупреждали о воздушных целях в небе.
Внимание! Киевская, Черниговская области – ракетная опасность!
– отметили в Воздушных силах.
Впоследствии военные рассказали о непосредственной угрозе жителям Киева. В частности, враждебная цель шла в сторону украинской столицы.
В мониторинговых телеграм-каналах отметили, что вероятной причиной тревоги мог быть запуск баллистического вооружения страной-агрессором. Потому угроза сохраняется до конца воздушной тревоги.
Ранее россияне обстреляли Киев баллистикой
- Ночью 13 декабря российские захватчики пустили на Киев баллистические ракеты. В Воздушных силах сообщили, что 10 из 10 вражеских целей, которые летели на украинскую столицу, сбила украинская противовоздушная оборона.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак уточнил, что украинским властям известно, куда потенциально могли бить оккупанты. Под прицелом мог находиться объект критической инфраструктуры в одном из районов Киева.
- В результате вражеской атаки пострадал Днепровский район Киева. По словам главы МВД Игоря Клименко, там был поврежден фасад многоэтажки, а также произошло возгорание балкона на 6 этаже.
- Следует отметить, что в результате атаки в Киеве пострадали 53 человека. 20 из них госпитализировали в медицинские учреждения.