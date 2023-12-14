Также была повышена угроза украинской столице. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Заметьте! Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги по всем областям около 9 часов 03 минут. В Киеве отбой раздался на 5 минут позже.

Воздушные силы объявили тревогу в северных областях Украины около 8 часов 40 минут. Военные предупреждали о воздушных целях в небе.

Внимание! Киевская, Черниговская области – ракетная опасность!

– отметили в Воздушных силах.

Впоследствии военные рассказали о непосредственной угрозе жителям Киева. В частности, враждебная цель шла в сторону украинской столицы.

В мониторинговых телеграм-каналах отметили, что вероятной причиной тревоги мог быть запуск баллистического вооружения страной-агрессором. Потому угроза сохраняется до конца воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

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