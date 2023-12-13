Ворог атакував Київ 10 балістичними ракетами. В Офісі президента назвали, якими саме.

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Чим били росіяни

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, попередній аналіз дає підстави вважати, що удари по Києву ворог міг завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.

Ціль росіян – об‘єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б‘ють,

– уточнив Єрмак.

Нагадаємо, що близько 3 ранку у столиці пролунали кілька вибухів. Згодом – пролунав сигнал повітряної тривоги.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що противник використав для атаки на столицю 10 балістичних ракет, тип яких, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Силам ППО вдалося збити усі ворожі цілі. Втім, на жаль, відбулося падіння уламків, які спричинили пожежі та руйнування у кількох районах столиці.

У Києві понад 50 постраждалих

У КМДА повідомили, що унаслідок ранкової атаки на столицю 53 людини постраждали. Це 36 жінок та 17 чоловіків. Серед них – 6 дітей. 20 потерпілих госпіталізували. Переважна більшість – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у 8-ох гостра реакція на стрес. У решти: закриті черепно-мозкові травми, садни, опіки та інші поранення. На щастя, загиблих немає.

Деякі кияни залишилися без світла

Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі 35 приватних будинків без світла через пошкодження ліній електропередач уламками ракет.

Аварійні бригади ДТЕК планують відновити електропостачання до 14:00.