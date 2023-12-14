Подробности об атаке по Хмельницкой области рассказал Сергей Тюрин, первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации. Оккупанты поднимали МиГ несколько раз, в Киеве тревога звучала четыре раза за день и были взрывы.

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Какие разрушения в Хмельницкой области после ракетной атаки днем 14 декабря

Во время воздушной тревоги (14:09 – 14:57) в Староконстаниновской ОТО Хмельницкого района произошел взрыв. Позже, во время следующей воздушной тревоги (15:36 – 16:15), в районе Миролюбненской ОТО Хмельницкого района также произошел взрыв,

– написал он.

По словам заместителя начальника ХОВА, на местах падения ракет работают соответствующие службы. По имеющейся в настоящее время информации, пострадавшие и разрушения в обоих случаях не зафиксированы.

Что известно об атаке по Украине 14 декабря

Вся страна была красной из-за масштабной тревоги. В Хмельницкой области были взрывы, россияне выпустили три цели в направлении Староконстантинова в 15:46.

Ранее днем область тоже попала под удар. "Состоялся пуск ракет, и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, в Хмельницкой области был прилет", – так прокомментировал попадание спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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