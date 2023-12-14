Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал детали вражеской атаки. Он уточнил, что россияне производили пуск аэробалистической ракеты "Кинжал", передает 24 Канал.

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Состоялся пуск ракет и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, на Хмельнитчине был прилет,

– сообщил Игнат.

Он не стал раскрывать деталей, куда именно целили россияне, ведь враг это может использовать в своих целях.