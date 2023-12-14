О взрывах в Хмельницкой области сообщили корреспонденты Суспильного. В общем известно, что враг запустил сразу несколько ракет. И по состоянию на 15:55 угроза сохраняется. По состоянию на 16:17 объявили отбой воздушной тревоги, связанный с возможностью атаки "Кинжалами".
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Россияне запустили сразу несколько ракет
В 15.45 Воздушные силы предупредили о пуске ракет. А через минуту обратились к жителям Киева. В 15:46 стало известно, что направление ракеты – на Староконстантинов в Хмельницкой области. Предупреждали о сразу трех целях.Собственно, в 15.50 стало известно, что в области прогремели взрывы.
Кроме того, в 15:49 Воздушные силы отметили, что ракета в Житомирской области и что она курсирует на запад. Уже в 15:55 предупредили жителей Ровно и Луцка. Призвали оставаться в укрытиях. Доподлинно неизвестно, что это за тип ракет. В любом случае – не игнорируйте воздушную тревогу и оставайтесь в безопасных местах.
Обратим внимание, что враг уже атаковал Хмельнитчину сегодня, 14 декабря. Так, в 14:09 Воздушные силы известили о взлете МиГ-31К. По всей Украине тогда объявили воздушную тревогу, а затем стало известно о пуске ракет с территории Липецкой области. Воздушные силы отметили, что возможным направлением полета враждебных целей стала Хмельнитчина, в том числе Староконстантинов.
Как писали СМИ, во время воздушной тревоги в Хмельнитчине раздалось несколько взрывов. Уже в 14:52 воздушные силы предупредили о новой угрозе. Отметили, что оккупанты выпустили ракеты с территории Курской области в направлении Сумщины.
Прокомментировал атаку спикер Воздушных сил Юрий Игнат. В эфире телемарафона он отметил, что враг нанес удар аэробалистической ракетой "Кинжал".
Состоялся пуск ракет и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, на Хмельнитчине был прилет,
– сообщил Игнат.
Чтобы не подыгрывать врагу, представитель не уточнил, куда именно избивали российские захватчики.
МиГ-31К поднимали уже трижды
- Обратим внимание, что российские военные 14 декабря трижды поднимали МиГ-31К, из-за чего по всей Украине звучала воздушная тревога. Связано ли это с так называемой "Прямой линией" Путина - точно неизвестно, но можем предположить, что так.
- Так, сначала воздушную тревогу объявили в 11:07 и продолжалась почти два часа – до 12:42. Тогда не сообщалось о пусках ракет.
- Во второй раз в 14:09 Воздушные силы снова известили о подъеме ракетоносителей "Кинжал" в небо. Тогда же российские военные атаковали Староконстантинов на Хмельнитчине. Взрывы там раздались около 14:20. Отбой объявили в 14.59.
- А уже в 15:35 воздушную тревогу, связанную с МиГ-31К, объявили снова. Тогда предупредили о трех целях на Староконстантинов и одну ракету, курсировавшую на Запад. Известно также о взрывах в Киеве, а также в Хмельницкой области, как мы писали выше.