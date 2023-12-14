Про вибухи на Хмельниччині повідомили кореспонденти Суспільного. Загалом відомо про те, що ворог запустив відразу кілька ракет. І, станом на 15:55 загроза зберігається.

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Росіяни запустили відразу кілька ракет

О 15:45 Повітряні сили попередили про пуск ракет. А через хвилину звернулися до мешканців Києва. О 15:46 стало відомо, що напрямок ракети – на Старокостянтинів на Хмельниччині. Попереджали про відразу три цілі. Власне, о 15:50 стало відомо, що в області пролунали вибухи.

Крім того, о 15:49 Повітряні сили зазначили, що ракета на Житомирщині, і що вона курсує на захід. Уже о 15:55 попередили мешканців Рівного та Луцька. Закликали залишатися в укриттях. Достеменно невідомо, що це за тип ракет. У будь-якому випадку – не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтеся у безпечних місцях.

Звернімо увагу на те, що ворог уже атакував Хмельниччину сьогодні, 14 грудня. Так, о 14:09 Повітряні сили сповістили про зліт МіГ-31К. По всій Україні тоді оголосили повітряну тривогу, а згодом стало відомо про пуск ракет з території Липецької області. Повітряні сили зауважили, що ймовірним напрямком польоту ворожих цілей стала Хмельниччина, зокрема Старокостянтинів.

Як писали ЗМІ, під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунало кілька вибухів. Вже о 14:52 Повітряні сили попередили про нову загрозу. Зазначили, що окупанти випустили ракети з території Курської області у напрямку Сумщини.

Прокоментував атаку речник Повітряних сил Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він зазначив, що ворог завдав удару аеробалістичною ракетою "Кинджал".

Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт,

– повідомив Ігнат.

Щоби не підігравати ворогові, речник не уточнив, куди саме били російські загарбники.

МіГ-31К підіймали вже тричі