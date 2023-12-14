Взрывы, которые слышали в Днепре во время воздушной тревоги связано с работой ПВО. Защитники воздушного командования "Восток" сбили ракету. Это подтвердила Днепропетровская областная военная администрация.

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Подтверждено. Взрыв, который слышали жители Днепровского района под вечер, – это успешная работа наших сильных защитников неба. Защитники с ПВК "Восток" сбили вражескую ракету,

– сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Враг пытался атаковать ракетой Х-59

В Подразделении Воздушного командования "Восток" сообщили об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59.

"Уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало