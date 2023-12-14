Так, телеграм-канал "UA War Infographics" подсчитал, за сколько времени преодолевают расстояние "Кинжал" в разные области Украины. Стоит отметить, что эти данные приблизительны и украинцам стоит сразу реагировать на тревогу.
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Через сколько минут долетит "Кинжал"
Враг начал бить "Кинжалами" по территории Украины после долгой паузы. Последний раз оккупанты осуществляли пуски аэробаллистических ракет 11 августа 2023 года. Тогда оккупанты атаковали Украину 4 ракетами типа "Кинжал", одну из которых - сбили с помощью систем и средств ПВО. Остальные 3 ракеты сбить не удалось.
В сети подсчитали, что "Кинжал" сможет атаковать территорию Украины через 1,7 – 6,3 минуты, при условии, что россияне совершат пуск из Липецкой области. Буквально до 3 минут ракета сможет добраться до любой восточной, северной, южной и Запорожской областей.
Около 4,5 минут ракета "Кинжал" сможет преодолеть расстояние до Одесской, Винницкой и Хмельницкой области, а до Львовской и Закарпатской – до 6,3 минуты.
Следует отметить, что эти расчеты приблизительны. Эксперты учли скорость ракеты и сделали приблизительные прогнозы. Поскольку времени на то, чтобы пройти в укрытие, объективно недостаточно, тревоги из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31К объявляют заранее.
За сколько времени "Кинжал" сможет долететь до разных областей Украины / Инфографика
Россияне атаковали "Кинжалами" 14 декабря: главное
- Днем россияне несколько раз поднимали истребители МиГ-31К. Первый взлет прошел без пусков, а вот второй и третий – россияне нанесли ракетный удар по территории Украины.
- Во время 2 пусков враг атаковал 2 общины в Хмельницкой области. В ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги (14:09 - 14:57) в Староконстантиновской ОТГ произошел взрыв. Позже во время следующей воздушной тревоги (15:36 – 16:15) в районе Миролюбненской ОТГ Хмельницкого района также произошел взрыв.
- Также во время атаки раздались взрывы и в Киевской области.
- Юрий Игнат рассказал детали атаки и сообщил, что в Хмельницкой области взрывы начали раздаваться примерно через 10 минут после того, как объявили воздушную тревогу.