Так, телеграм-канал "UA War Infographics" подсчитал, за сколько времени преодолевают расстояние "Кинжал" в разные области Украины. Стоит отметить, что эти данные приблизительны и украинцам стоит сразу реагировать на тревогу.

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Через сколько минут долетит "Кинжал"

Враг начал бить "Кинжалами" по территории Украины после долгой паузы. Последний раз оккупанты осуществляли пуски аэробаллистических ракет 11 августа 2023 года. Тогда оккупанты атаковали Украину 4 ракетами типа "Кинжал", одну из которых - сбили с помощью систем и средств ПВО. Остальные 3 ракеты сбить не удалось.

В сети подсчитали, что "Кинжал" сможет атаковать территорию Украины через 1,7 – 6,3 минуты, при условии, что россияне совершат пуск из Липецкой области. Буквально до 3 минут ракета сможет добраться до любой восточной, северной, южной и Запорожской областей.

Около 4,5 минут ракета "Кинжал" сможет преодолеть расстояние до Одесской, Винницкой и Хмельницкой области, а до Львовской и Закарпатской – до 6,3 минуты.

Следует отметить, что эти расчеты приблизительны. Эксперты учли скорость ракеты и сделали приблизительные прогнозы. Поскольку времени на то, чтобы пройти в укрытие, объективно недостаточно, тревоги из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31К объявляют заранее.



За сколько времени "Кинжал" сможет долететь до разных областей Украины / Инфографика

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