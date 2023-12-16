Однак його знищила українська протиповітряна оборона. Це сталося у Хмельницькій області.

До теми Вночі "Шахеди" летіли з трьох напрямків: чи всі вдалося збити

У Хмельницькій області збили "Шахед"

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації розповіли, що вночі 16 грудня на території області пролунав сигнал повітряної тривоги через загрозу обстрілу "Шахедами". Зрештою російському дрону-камікадзе все ж вдалося долетіти до Хмельницької області.

Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в області сили ППО знешкодили 1 БпЛА типу "Шахед",

– мовиться у дописі ОВА.

Зрештою представники обласної військової адміністрації зазначили, що інформація про травмованих та пошкодження майна наразі не надходила.

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