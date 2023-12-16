Загалом, за попередніми даними, ворог запустив по південних областях 12 "Шахедів". Їх збила наша протиповітряна оборона.

До теми Ворог хотів вдарити по цивільних і військових об’єктах: скільки "Шахедів" збили на Півночі

"Шахедами" атакували Південь України

У Силах оборони Півдня України розповіли, що під час нічної атаки росіяни спрямували свої ударні БпЛА типу "Шахед" зі східного узбережжя Азовського моря. Зокрема, російські повітряні цілі знищили у небі над Херсонською, Миколаївською та Вінницькою областями.

Влучань не допущено. Але уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі,

– написали військові.

Сили оборони Півдня України також зазначили, що там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередніми даними, інформації про постраждалих – не надходило.

Прокоментував нічні обстріли й очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що в ніч на 16 грудня Сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два ворожі БпЛА типу "Шахед".

Водночас, за словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в області було знищено 3 російські безпілотні літальні апарати. Однак він наголосив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі.