О страшных последствиях российской атаки рассказали в ОВА, Силах обороны Юга и ГСЧС. Погиб мужчина, передает 24 Канал.

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Взрывная волна была очень мощной

Этой ночью Силы ПВО сбили в Одесской области 9 российских дронов. Впрочем, один из сбитых "Шахедов" упал в жилом квартале в Одесском районе и взорвался.

Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения,

– рассказал начальник ОВА Олег Кипер.

Спасатели более 4 часов ликвидировали последствия вражеской атаки.

Произошло разрушение 3 одноэтажных жилых домов, 2 из которых пылали. На месте обнаружен погибший мужчина,

– сообщили в ГСЧС.

Добавили, что также произошло разрушение складского помещения частного спортивного учреждения с последующим возгоранием. Его оперативно ликвидировали пожарные.

Страшные последствия российской атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС в Одесской области

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям рядом расположенных домов, часть из которых также получили повреждения. Последствия очередного преступления россиян уже фиксируют правоохранители.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга в эфире телемарафона также рассказала, что в результате падения одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме.

Это еще раз говорит о том, что враг направляет беспилотников таким образом, чтобы их траектория пролегала над жилыми кварталами. Есть разрушение нескольких частных домов, взрывная волна была очень мощной,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

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Обратите внимание! В Воздушных силах сообщили, что оккупанты направили на Украину 20 "Шахедов" и 2 ракеты – Х-59 и "Искандер-К". Защитники неба сбили все вражеские дроны и управляемую авиационную ракету. "Искандер-К" не достиг своей цели.