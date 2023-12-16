Вечером 16 декабря, незадолго после отбоя воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического удара, в Украине была объявлена новая. Однако она уже связана с запуском вражеских беспилотников.

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По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы БПЛА

22:23 В Полтавской области объявили воздушную тревогу. ПС ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников с Днепропетровщины в направлении Полтавской области.

22:20 Мониторинговые телеграмы-каналы предупредили жителей Винницкой области об угрозе атаки ударными дронами с Кировоградского направления.

21:48 Вылетевшие со стороны Харьковской области "Шахеды" оказались на границе с Днепропетровской областью.

21:40 Согласно данным Воздушных сил, вражеские беспилотники в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской.

21:20 Еще одна группа БПЛА с юга Харьковской области отправилась в северном направлении.

21:04 Воздушные силы объявили о том, что "Шахеды" двигаются из Херсонской области в направлении Николаевской.

Отметим, что в ночь на 16 декабря Россия тоже атаковала Украину "Шахедами".

Во время прошлой атаки защитники сбили большинство дронов

Согласно данным Генштаба, начиная с вечера 15 декабря Россия выпустила по Украине 31 ударный дрон типа "Шахед" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск. Нашим силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей.

Известно, что их сбивали в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей. Отбой угрозы по всем областям раздался аж в 03:48 16 декабря.