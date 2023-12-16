Вечером 16 декабря, незадолго после отбоя воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического удара, в Украине была объявлена новая. Однако она уже связана с запуском вражеских беспилотников.
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По Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы БПЛА
Отметим, что в ночь на 16 декабря Россия тоже атаковала Украину "Шахедами".
Во время прошлой атаки защитники сбили большинство дронов
Согласно данным Генштаба, начиная с вечера 15 декабря Россия выпустила по Украине 31 ударный дрон типа "Шахед" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск. Нашим силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей.
Известно, что их сбивали в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей. Отбой угрозы по всем областям раздался аж в 03:48 16 декабря.