Ввечері 16 грудня, незадовго після відбою повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою балістичного удару, в Україні оголосили нову. Однак вона вже пов'язана із запуском ворожих безпілотників.

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Україною шириться повітряна тривога через загрозу БпЛА

21:48 "Шахеди", які вилетіли з боку Харківщини, опинилися на межі з Дніпропетровською областю.

21:40 Згідно з даними Повітряних сил, ворожі безпілотники на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області.

21:20 Ще одна група БпЛА з півдня Харківської області вирушила у північному напрямку.

21:04 Повітряні сили оголосили про те, що "Шахеди" рухаються з Херсонської області у напрямку Миколаївської.

Зазначимо, що у ніч на 16 грудня Росія теж атакувала Україну "Шахедами".

Під час минулої атаки захисники збили більшість дронів

Згідно з даними Генштабу, починаючи з вечора 15 грудня Росія випустила по Україні 31 ударний дрон типу "Шахед" з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ. Нашим силам ППО вдалося збити аж 30 повітряних цілей.

Відомо, що їх збивали у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей. Відбій загрози по всіх областях пролунав аж об 03:48 16 грудня.