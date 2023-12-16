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Що відомо про тривогу увечері 16 грудня

Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння в тих областях, де оголошено тривогу.

На 20:10 це не всі області України – мова про Північ і Схід. Водночас на Півдні та Заході тривоги поки нема.



Карта тривог станом на 20:10 16 грудня 2023 року

О 20:22 Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістики. Відповідно, в Україні повідомили про відбій тривоги. За кілька хвилин вся карта змінила колір, ставши світлою.

Близько шостої вечора на Півдні була ракетна небезпека. 24 Канал буде стежити за подіями та оперативно повідомляти про новини.