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Що відомо про тривогу увечері 16 грудня
Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння в тих областях, де оголошено тривогу.
На 20:10 це не всі області України – мова про Північ і Схід. Водночас на Півдні та Заході тривоги поки нема.
Карта тривог станом на 20:10 16 грудня 2023 року
О 20:22 Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістики. Відповідно, в Україні повідомили про відбій тривоги. За кілька хвилин вся карта змінила колір, ставши світлою.