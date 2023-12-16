Так, у ніч на 16 листопада під удар російських загарбників потрапив медичний заклад. У цей момент там перебували патрульні та працівники лікарні.

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Внаслідок атаки постраждав лікар

Відомо, що пацієнти внаслідок атаки не постраждали. Речниця управління патрульної поліції в Херсонській області Леся Норець розповіла журналістам "Суспільного", що людей встигли перевести у бомбосховище.

Однак, на жаль, під час проведення евакуації пацієнтів травм зазнав лікар медзакладу. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.

Також відомо, що внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль поліції. Втрат особового складу, на щастя, немає.

У МОЗ України вже відреагували на цинічну атаку ворога та підтвердили поранення лікаря. У пресслужбі додали, що внаслідок атаки на території декількох корпусів виникла пожежа. У відомстві зауважили, що Росія регулярно атакує нашу медичну інфраструктуру.

Українські лікарі щодня ризикують життям, рятуючи пацієнтів. Низький уклін кожному з них,

– зазначили в МОЗ.

Момент удару потрапив на відео

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції показав кадри атаки на лікарню. Їх задокументувала нагрудна камера поліцейського.

На відео можна почути декілька потужних "прильотів" і те, як скло розлітається на друзки. Наприкінці відео правоохоронці біжать у підвал.

Атака на лікарню в Херсоні: (Увага, відео містить гучні звуки вибухів)