Так, в ночь на 16 ноября под удар российских захватчиков попало медицинское учреждение. В этот момент там находились патрульные и работники больницы.

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В результате атаки пострадал врач

Известно, что пациенты в результате атаки не пострадали. Спикер управления патрульной полиции в Херсонской области Леся Норец рассказала журналистам "Суспильного", что людей успели перевести в бомбоубежище.

Однако, к сожалению, во время проведения эвакуации пациентов травм получил врач медучреждения. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.

Также известно, что в результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции. Потерь личного состава, к счастью, нет.

В Минздраве уже отреагировали на циничную атаку врага и подтвердили ранение врача. В пресс-службе добавили, что в результате атаки на территории нескольких корпусов возник пожар. В ведомстве отметили, что Россия регулярно атакует нашу медицинскую инфраструктуру.

Украинские врачи каждый день рискуют жизнью, спасая пациентов. Низкий поклон каждому из них,

– отметили в Минздраве.

Момент удара попал на видео

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции показал кадры атаки на больницу. Их задокументировала нагрудная полицейская камера.

На видео можно услышать несколько мощных "прилетов" и то, как стекло разлетается вдребезги. В конце видео стражи порядка бегут в подвал.

Атака на больницу в Херсоне: (Внимание, видео содержит громкие звуки взрывов)