Там российские "Шахеды" сбила наша противовоздушная оборона. В то же время обломки беспилотного летательного аппарата повредили административное здание и медицинское учреждение в Херсонской области.
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Последствия атаки "Шахедами" в Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики атаковали область беспилотными летательными аппаратами. Три из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе,
– сказал Прокудин.
Глава Херсонской области также отметил, что в Степановке обломки российского беспилотника упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, который был на рабочем месте.
Кроме того, Прокудин рассказал, что "Шахедами" также атаковали и Дарьевку. К счастью, там обошлось без пострадавших.
В Силах обороны Юга Украины добавили, что в результате падения обломков "Шахеда" в Херсонской области вспыхнул пожар. Огонь быстро потушили пожарные, а информации о пострадавших к военным пока не поступало.
Россия пускала по Украине "Шахеды"
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что 16 декабря российские оккупанты запустили над воздушным пространством Украины 31 беспилотный летательный аппарат типа "Шахед". Наши защитники неба успешно обезвредили 30 из этих российских воздушных целей.
- Командующий Объединенным оперативным штабом Вооруженных Сил Украины Сергей Наев сообщил, что в районе оперативного управления "Север" успешно нивелировано 14 российских "Шахедов". Из них 8 были сбиты мобильными огневыми группами.
- В то же время в Силах обороны Юга Украины отметили, что в их оперативной зоне уничтожили 12 российских дронов-камикадзе. Российские дроны подбивали в Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
- Один из российских "Шахедов" также долетел до Хмельницкой области. Там российский дрон-камикадзе уничтожила наша противовоздушная оборона.