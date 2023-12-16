Там российские "Шахеды" сбила наша противовоздушная оборона. В то же время обломки беспилотного летательного аппарата повредили административное здание и медицинское учреждение в Херсонской области.

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Последствия атаки "Шахедами" в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики атаковали область беспилотными летательными аппаратами. Три из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе,

– сказал Прокудин.

Глава Херсонской области также отметил, что в Степановке обломки российского беспилотника упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, который был на рабочем месте.

Кроме того, Прокудин рассказал, что "Шахедами" также атаковали и Дарьевку. К счастью, там обошлось без пострадавших.

В Силах обороны Юга Украины добавили, что в результате падения обломков "Шахеда" в Херсонской области вспыхнул пожар. Огонь быстро потушили пожарные, а информации о пострадавших к военным пока не поступало.

Россия пускала по Украине "Шахеды"