Там російські "Шахеди" збила наша протиповітряна оборона. Водночас уламки безпілотного літального апарата пошкодили адміністративну будівлю та медичний заклад у Херсонській області.

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Наслідки атаки "Шахедами" у Херсонській області

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники атакували область безпілотними літальними апаратами. Три з них були дронами-камікадзе типу "Шахед".

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі,

– сказав Прокудін.

Глава Херсонської області також зауважив, що у Степанівці уламки російського безпілотника впали поблизу медзакладу. Поранень зазнав лікар, який був на робочому місці.

Крім того, Прокудін розповів, що "Шахедами" також атакували й Дар'ївку. На щастя, там минулося без постраждалих.

У Силах оборони Півдня України додали, що внаслідок падіння уламків "Шахеда" у Херсонській області спалахнула пожежа. Вогонь швидко приборкали пожежники, а інформації про постраждалих до військових наразі не надходила.

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