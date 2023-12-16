Россияне пытались атаковать украинцев с трех направлений, пуская беспилотники на разные города. Все, что известно о ночной атаке дронами по Украине собрал 24 Канал.

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Воздушные Силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников на Юге в 21:19. Впоследствии воздушная тревога распространилась по другим областям Украины. В ВСУ ночью предупреждали, что дроны курсируют на Киевщину или Черкасщину, фиксируются в Запорожье, из Николаева летят в Кировоград, а из Херсона - в Николаев. Также воздушную тревогу объявляли в Винницкой и Хмельницкой областях.

Стало известно, что враг атаковал "Шахедами" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.

Отбой угрозы по всем областям раздался в 03:48

По сообщениям Генштаба, ночью российская армия выпустила по Украине 31 ударный дрон типа "Шахед". Воздушным Силам удалось уничтожить 30 дронов. Для отражения атаки оккупантов привлекли истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

БПЛА уничтожили в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Силы ПВО сбили почти все запущенные дроны / Воздушные Силы Украины

Сергей Наев сообщил, что в зоне оперативного командования "Север" удалось уничтожить 14 российских "Шахедов". Из них 8 "приземлили" мобильные огневые группы. Россияне пытались атаковать военные и гражданские объекты в Черниговской и Киевской областях. Кроме этого, силами и средствами речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины удалось сбить 1 вражеский дрон-камикадзе в столичном регионе.

В Силах обороны Юга сообщили, что в Херсонской области уничтожили 9 "Шахедов", еще 2 - в Николаевской области, 1 - в Винницкой области. Попаданий не допущено. Власти Днепропетровской области заявили о ликвидации 2 российских дронов над Синельниковским районом.

Также один дрон долетел и до Запада Украины – его удалось оперативно ликвидировать в пределах Хмельницкой области.

В ходе сбития одного из беспилотников в Днепропетровской области поврежден частный дом. Части дрона упали на крышу, в результате чего она загорелась. В результате пожара никто не пострадал. В других районах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медучреждение в Херсонском районе. В результате падения частей БпЛА на больницу ранения получил врач, который был на рабочем месте. Кроме этого, россияне атаковали жилые кварталы населенных пунктов области. В одном населенном пункте вспыхнул пожар.

В Харьковской области россияне атаковали "Шахедом" село Богуславка Боровской территориальной громады. В результате взрыва возник пожар в котельном и жилом доме – его оперативно ликвидировали спасатели. Прошло без жертв.