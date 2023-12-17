Россияне в ночь на 17 декабря запустили БпЛА по нескольким направлениям. Взрывы раздавались в разных областях Украины.
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Жуткие последствия ночной атаки в Одесской области
Воздушная тревога из-за ночной атаки длилась более 5 часов. Традиционно оккупанты направили часть своих ударных БПЛА в направлении Одесской области. Хотя силы и средства ПВО отработали метко, впрочем, сбитые "Шахеды" также наносят разрушения.
Так, в Одесской области один из дронов-камикадзе упал на частный дом и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
К сожалению, на месте инцидента обнаружили тело погибшего мужчины.
Последствия падения сбитого "Шахеда" в Одесской области – больше в галерее
Как уточнили в Силах обороны, в пределах Херсонской области силы и средства ПВО сбили 7 "Шахедов", еще 9 дронов-камикадзе ликвидировали над Одесской областью.
Наталья Гуменюк в эфире телемарафона также добавила, что оккупанты начали атаковать дронами не только тыловые регионы Украины, но и прифронтовую Херсонщину. Она подчеркнула, что активная боевая работа велась именно там. Кроме того, Гуменюк сообщила, что россияне запускают "Шахеды" таким образом, чтобы их маршруты проходили через гражданскую инфраструктуру.
В результате падения одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме. Это в очередной раз говорит о том, что враг направляет свои БПЛА таким образом, чтобы их траектория пролегала над жилыми кварталами.
– заявила Гуменюк.
Она также сообщила, что мощной взрывной волной было повреждено несколько домов, расположенных рядом с местом падения сбитого "Шахеда".
Как отработала ночью ПВО
В воздушных силах сообщили, что враг ночью 17 декабря атаковал несколькими видами вооружения. Так, россияне запустили:
- крылатую авиационную ракету Х-59,
- крылатую ракету "Искандер-К",
- 20 ударных БПЛА типа "Шахед".
Ракета типа "Искандер-К" не достигла своей цели, а все остальные воздушные цели были успешно ликвидированы силами и средствами ПВО.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей,
– говорится в сообщении Воздушных сил.