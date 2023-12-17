Про страшні наслідки російської атаки розповіли в ОВА, Силах оборони Півдня та ДСНС. Загинув чоловік, передає 24 Канал.

До теми Ворог атакував Україну ударними дронами та ракетами: цілився по Одещині та Хмельниччині

Вибухова хвиля була дуже потужною

Цієї ночі Сили ППО збили на Одещині 9 російських дронів. Втім, один зі збитих "Шахедів" впав у житловому кварталі в Одеському районі та вибухнув.

Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи,

– розповів начальник ОВА Олег Кіпер.

Рятувальники понад 4 години ліквідовували наслідки ворожої атаки.

Сталось руйнування 3 одноповерхових житлових будинків, 2 з яких палали. На місці виявлено загиблого чоловіка,

– повідомили у ДСНС.

Додали, що також сталося руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим загорянням. Його оперативно ліквідували вогнеборці.

Страшні наслідки російської атаки "Шахедами" / Фото ДСНС в Одеській області

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям поруч розташованих будинків, частина з яких також зазнали пошкоджень. Наслідки чергового злочину росіян уже фіксують правоохоронці.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня в ефірі телемарафону також розповіла, що внаслідок падіння одного зі збитих безпілотників стався вибух у житловому будинку.

Це ще раз говорить про те, що ворог спрямовує безпілотники таким чином, щоб їх траєкторія пролягала над житловими кварталами. Є руйнування кількох приватних будинків, вибухова хвиля була дуже потужною,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

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