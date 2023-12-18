Про те, що Україну вкотре атакують дронами-камікадзе повідомили Повітряні сили. Вони зазначили, що з Херсонщини "Шахеди" летять у напрямку Миколаївщини або Дніпропетровщини.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
Нагадуємо, що під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укритті. Пам'ятайте, що під час збивання "Шахедів" уламки падають на землю та можуть нести чималу загрозу. Відтак, доки у вашому регіоні попереджають про загрозу, доти варто перебувати у безпечному місці. Не наражайте себе на небезпеку.
19 грудня
18 грудня
Окупанти атакували у ніч проти 18 грудня
Звернімо увагу, що в ніч проти 18 грудня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили розповіли про результати роботи по "Шахедах".
Отже, у ніч проти 18 грудня Росія запустила п'ять "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська. Мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей збили всі повітряні цілі ворога.