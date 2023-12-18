О том, что Украину раз атакуют дронами-камикадзе сообщили Воздушные силы. Они отметили, что из Херсона "Шахеды" летят в направлении Николаевщины или Днепропетровщины.

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Что известно об атаке "Шахедами"

Напоминаем, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытии. Помните, что во время сбивания "Шахедов" обломки падают на землю и могут нести немалую угрозу. Следовательно, пока в вашем регионе предупреждают об угрозе, стоит находиться в безопасном месте. Не подвергайте себя опасности.

19 декабря

01:22 Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.

01:13 Отбой воздушной тревоги в Николаевской и Херсонской областях.

00:54 Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА "Shahed" через Кировоградскую область – в направлении Черкасской области."

00:40 Дніпропетровська область – відбій повітряної тривоги.

00:36 В Воздушных силах отмечают, что первая группа "Шахедов" в Кировоградской области в районе Кропивницкого – в северо-западном направлении. А вторая – на севере Николаева в направлении Кировоградской области.

00:10 Воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.

00:07 Воздушные силы очертили движение "Шахедов". Первая группа на Днепропетровщине в Широковском районе – северо-западное направление (Кировоградская область). А вторая – в Николаевской области в Баштанском районе – также в направлении Кировоградской области.

18 декабря

23:49 Воздушные силы предупредили, что на границе Херсонской и Днепропетровской областей в направлении Кривого Рога фиксируют "Шахеды". Также они летят в Бериславском районе в направлении Николаевской области.

23:39 Воздушные силы написали, что фиксируют движение "Шахедов" из Херсона. Они летят в северо-западном направлении – Николаевская / Днепропетровская область.

23:39 Об угрозе атаки "Шахедами" также известили жителей Днепропетровской области.

23:36 Воздушную тревогу объявили жителям Херсонской и Николаевской областей.

Оккупанты атаковали в ночь на 18 декабря

Обратим внимание, что в ночь на 18 декабря российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы рассказали о результатах работы по "Шахедам".

Итак, в ночь на 18 декабря Россия запустила пять "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска. Мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей сбили все воздушные цели врага.