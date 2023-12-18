Напоминаем, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытии. Помните, что во время сбивания "Шахедов" обломки падают на землю и могут нести немалую угрозу. Следовательно, пока в вашем регионе предупреждают об угрозе, стоит находиться в безопасном месте. Не подвергайте себя опасности.
19 декабря
18 декабря
Оккупанты атаковали в ночь на 18 декабря
Обратим внимание, что в ночь на 18 декабря российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы рассказали о результатах работы по "Шахедам".
Итак, в ночь на 18 декабря Россия запустила пять "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска. Мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей сбили все воздушные цели врага.