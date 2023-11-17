Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан, зауваживши, що так само часто окупанти намагаються влучити й по Миргородському аеродрому.

Дивіться також Наступ на Запоріжжі досі триває: як за тиждень змінилась карта фронту

Колись там були й F-15

Як припустив Світан, окупанти так часто атакують аеродроми в Старокостянтинові та Миргороді, бо вважають, що саме там Україна може розмістити багато різних літаків. Однак це не зовсім так.

Свого часу до Старокостянтинова дійсно прилітали винищувачі F-15 для спільних україно-американських навчань. Також під час проведення Євро-2012 винищувачі F-16 бували в Миргороді.

Працювали ці літаки. Росіяни думають, що F-16 знову прийдуть на Старокостянтинів. Тому вони й часто працюють по Старокостянтинову та Миргороду. Полюють,

– зазначив Світан.

Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Насправді Україна має близько кількох десятків аеродромів по всій території. Тому є можливість розташовувати авіацію в різних місцях та "ховати" її від можливих ракетних ударів чи атак дронів-камікадзе з Росії.

Вони думають, що саме ці два аеродроми будуть для західної авіації. Діло в тому, що у нас всі аеродроми приблизно однакові. Кілька десятків аеродромів є. У них "Шахедів" не вистачить, щоб по них працювати,

– розповів Світан.

Удари по Україні: коротко