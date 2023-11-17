Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан, зауваживши, що так само часто окупанти намагаються влучити й по Миргородському аеродрому.
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Колись там були й F-15
Як припустив Світан, окупанти так часто атакують аеродроми в Старокостянтинові та Миргороді, бо вважають, що саме там Україна може розмістити багато різних літаків. Однак це не зовсім так.
Свого часу до Старокостянтинова дійсно прилітали винищувачі F-15 для спільних україно-американських навчань. Також під час проведення Євро-2012 винищувачі F-16 бували в Миргороді.
Працювали ці літаки. Росіяни думають, що F-16 знову прийдуть на Старокостянтинів. Тому вони й часто працюють по Старокостянтинову та Миргороду. Полюють,
– зазначив Світан.
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Насправді Україна має близько кількох десятків аеродромів по всій території. Тому є можливість розташовувати авіацію в різних місцях та "ховати" її від можливих ракетних ударів чи атак дронів-камікадзе з Росії.
Вони думають, що саме ці два аеродроми будуть для західної авіації. Діло в тому, що у нас всі аеродроми приблизно однакові. Кілька десятків аеродромів є. У них "Шахедів" не вистачить, щоб по них працювати,
– розповів Світан.
Удари по Україні: коротко
- 16 листопада Росія запустила з Півдня групи ударних безпілотників. Загалом було 18 дронів-камікадзе типу "Шахед". Збити вдалося 16 одиниць.
- В ніч на 17 листопада загарбники також запустили "Шахеди" по Україні. Одна з груп безпілотників, ймовірно, летіла в бік Старокостянтинова.
- Загалом вночі 17 листопада окупанти запустили 10 "Шахедів". Сили ППО збили 9 одиниць.