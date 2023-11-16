Зранку Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для низки областей. Небезпека нависла й над західним регіоном.

Дивіться також У напрямку Хмельницької та Чернівецької областей летить група ударних БпЛА

На Хмельниччині працює ППО

О 8:04 в області пролунали повторні вибухи.

О 7:55 Повітряні сили попередили про особливу небезпеку для Старокостянтинова, закликавши його жителів пройти до укриттів.

Приблизно о 7:39 на території області пролунали вибухи. Згодом місцева влада уточнила, що це робота ППО по ворожих "Шахедах".

Раніше, а саме десь о 6:40 стало відомо, що група ударних БпЛА прямує у напрямку Чернівецької та Хмельницької областей.

Про запуск ворожих безпілотників повідомили близько 4 ранку. Повітряні сили розповіли про дві групи "Шахедів", які ворог запустив із півдня. Перша група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, а друга група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська. Згодом дрони окупантів перетнули межі Одеської області, Кіровоградщини та Вінниччини і пішли далі на Захід.

Нічна ракетна атака Харківщини: що відомо наразі

У ніч проти 16 листопада противник обстріляв Харківську область. На території регіону пролунало щонайменше 7 вибухів. Під ворожим вогнем опинився Чугуївський район. Відомо, що вибухи там гриміли з інтервалами у кілька хвилин. Згодом глава харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що ворог стріляє з ракетно-зенітного комплексу С-300.

Наразі інформації про постраждалих не було.

Ракетами С-300 росіяни вдарили по Селидовому на Донеччині: дві людини загинули

Опівночі 15 листопада росіяни обстріляли Селидове на Донеччині. Ворог вдарив ракетами по житлових кварталах міста. Як наслідок – зруйновані вщент або пошкоджені приблизно три десятки багатоповерхівок і приватних будинків. Зокрема, у 4-поверховому будинку обвалився під'їзд. Звідти евакуювали 5 осіб, зокрема дитину 2012 року народження. Поранень зазнали три людини. Жінка 85- ти років загинула. Згодом з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.

Відомо, що росіяни випустили по місту 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300.