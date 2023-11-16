Зранку Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для низки областей. Небезпека нависла й над західним регіоном.
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На Хмельниччині працює ППО
Про запуск ворожих безпілотників повідомили близько 4 ранку. Повітряні сили розповіли про дві групи "Шахедів", які ворог запустив із півдня. Перша група ударних БпЛА рухалася до Миколаїва, а друга група ударних БпЛА прямувала у напрямку Вознесенська. Згодом дрони окупантів перетнули межі Одеської області, Кіровоградщини та Вінниччини і пішли далі на Захід.
Нічна ракетна атака Харківщини: що відомо наразі
У ніч проти 16 листопада противник обстріляв Харківську область. На території регіону пролунало щонайменше 7 вибухів. Під ворожим вогнем опинився Чугуївський район. Відомо, що вибухи там гриміли з інтервалами у кілька хвилин. Згодом глава харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що ворог стріляє з ракетно-зенітного комплексу С-300.
Наразі інформації про постраждалих не було.
Ракетами С-300 росіяни вдарили по Селидовому на Донеччині: дві людини загинули
Опівночі 15 листопада росіяни обстріляли Селидове на Донеччині. Ворог вдарив ракетами по житлових кварталах міста. Як наслідок – зруйновані вщент або пошкоджені приблизно три десятки багатоповерхівок і приватних будинків. Зокрема, у 4-поверховому будинку обвалився під'їзд. Звідти евакуювали 5 осіб, зокрема дитину 2012 року народження. Поранень зазнали три людини. Жінка 85- ти років загинула. Згодом з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.
Відомо, що росіяни випустили по місту 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300.