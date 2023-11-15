Росія продовжує атакувати мирні українські прифронтові міста. Зокрема, 15 листопада агресорка вдарила по житлових кварталах Селидового.

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Кількість загиблих зросла

Раніше повідомляли про одного загиблого та щонайменше трьох постраждалих.Станом на 14:20 15 листопада рятувальники витягли з-під завалів ще одне тіло, тож кількість жертв зросла до 2.

За інформацією рятувальників, під завалами перебуває ще двоє людей. Роботи із розбору завалів тривають.

Під час тривоги вночі на 15 листопада росіяни запустили по місту Селидове 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300. Цей вид озброєння досягає цілі менше ніж за хвилину.

Удар по Селидовому: коротко