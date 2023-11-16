Утром воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для ряда областей. Опасность нависла и над западным регионом.

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В Хмельницкой области работает ПВО

В 8:04 в области прозвучали повторные взрывы.

В 7:55 Воздушные силы предупредили об особой опасности для Староконстантинова, призвав его жителей пройти к укрытиям.

Приблизительно в 7:39 на территории области прогремели взрывы. Впоследствии местные власти уточнили, что это работа ПВО по вражеским "Шахедам".

Ранее, а именно где-то в 6:40 стало известно, что группа ударных БпЛА следует в направлении Черновицкой и Хмельницкой областей.

О запуске вражеских беспилотников сообщили около 4 утра. Воздушные силы рассказали о двух группах "Шахедов", которые враг запустил с юга. Первая группа ударных БпЛА двигалась в Николаев, а вторая группа ударных БпЛА направлялась в сторону Вознесенска. Вскоре дроны оккупантов пересекли границы Одесской области, Кировоградщины и Винницкой области и пошли дальше на Запад.

Ночная ракетная атака Харьковщины: что известно на данный момент

В ночь на 16 ноября противник обстрелял Харьковскую область. На территории региона раздалось по меньшей мере 7 взрывов. Под вражеским огнем оказался Чугуевский район. Известно, что взрывы там гремели с интервалами в несколько минут. Впоследствии глава харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что враг стреляет из ракетно-зенитного комплекса С-300.

Пока информации о пострадавших не было.

Ракетами С-300 россияне ударили по Селидову в Донецкой области: два человека погибли

В полночь 15 ноября россияне обстреляли Селидово в Донецкой области. Враг ударил ракетами по жилым кварталам города. Как следствие – разрушены до основания или повреждены примерно три десятка многоэтажек и частных домов. В частности, в 4-этажном доме обрушился подъезд. Оттуда эвакуировали 5 человек, в том числе ребенка 2012 года рождения. Ранения получили три человека. Женщина 85 лет погибла. Вскоре из-под завалов извлекли тело еще одного человека.

Известно, что россияне выпустили по городу 4 ракеты из ракетно-зенитного комплекса С300.