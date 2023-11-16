06:13, 16 ноября

В эфире телемарафона руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что в зоне ответственности ОК "Юг" вражеские "Шахеды" появились с направления Черному морю.

Следовали через Херсонщину, Николаевщину, Одесщину. Дальше тревога дошла волной до Винницкой области.

Это достаточно предполагаемый маршрут. Очень часто (россияне – 24 Канал) используют именно такой. Продолжается боевая работа,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также заметила, что очень часто дроны меняют маршрут и уже пройдя определенные области, возвращаются туда для нанесения поражений.