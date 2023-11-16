Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии. О тревоге и угрозе вражеского удара сообщает 24 Канал.

Важно В Харьковской области прогремели взрывы: россияне выпустили по меньшей мере 7 ракет по Чугуевскому району