Объявили воздушную тревогу в Харьковской области в 00:04. Сразу поступили сообщения о том, что враг запустил ракеты из Белгородщины по региону. Так что жителей призывали находиться в укрытиях.

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Раздалось по меньшей мере 7 взрывов

К числу жителей Харьковщины обратился глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что Россия наносит удары. Поэтому попросил жителей города и области не покидать безопасные места.

Вскоре журналисты заметили, что было не менее 7 взрывов с интервалами в несколько минут. Их слышали в Харьковской области. Начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что по области враг бил ракетами С-300.

Позже журналисты Суспильного отметили, что враг нанес удар по Чугуевскому району Харьковщины. Известно, что на 00:40 информации о раненых среди мирного населения нет. Об этом сообщил начальник районной военной администрации Сергей Лободенко.

Эту информацию ближе к 1 ночи подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что предварительно враг бил ракетами С-300. Что касается последствий попадания, то они устанавливаются.

Обратим внимание, что несколькими днями раньше враг атаковал Харьковскую область дронами-камикадзе. Известно, что под ударом находился Изюмский район.

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