Оголосили повітряну тривогу на Харківщині о 00:04. Відразу ж надійшли повідомлення про те, що ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. Тож, мешканців закликали перебувати в укриттях.
Читайте також Росія вдарила по місту Селидове: поліція показала моторошні кадри
Пролунало щонайменше 7 вибухів
До мешканців Харківщини звернувся глава ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що Росія завдає ударів. Тому попрохав мешканців міста й області не покидати безпечних місць.
Невдовзі журналісти зауважили, що було щонайменше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин. Їх чули у Харківській області. Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300.
Пізніше журналісти Суспільного зазначили, що ворог завдав удару по Чугуївському району Харківщини. Відомо, що станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення немає. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Сергій Лободенко.
Цю інформацію ближче до 1 ночі підтвердив глава ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що попередньо ворог бив ракетами С-300. Що стосується наслідків влучання, то вони встановлюються.
Звернімо увагу, що кількома днями раніше ворог атакував Харківську область дронами-камікадзе. Відомо, що під ударом був Ізюмський район.
Що відомо про атаку "Шахедами"
- За словами глави ОВА Олега Синєгубова, російські військові завдали удару по Ізюмському району 13 листопада близько 22:00. Окупанти били шістьма дронами-камікадзе "Шахед". Відомо, що внаслідок влучання пошкоджень зазнало цивільне підприємство. Спалахнула пожежа, але минулося без постраждалих.
- Ввечері 13 листопада у Повітряному командуванні "Схід" відзвітували про знищення 4 дронів росіян у Запорізькій, Харківській і Дніпропетровській областях. Зокрема, йдеться про три "Шахеди" та один SuperCam.