Російські загарбники продовжують скоювати геноцид українців. У місті Селидове окупанти зруйнували десятки житлових будинків.

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На жаль, ворог вбив двох людей. Спершу повідомили про одну жертву – жінку. Згодом з-під завалів дістали тіло ще однієї людини, чиє життя забрали російські окупанти. Окрім того, повідомляють, що під завалами перебувають ще щонайменше 2 людей. Рятувальники продовжують пошуки. Також відомо про 3 постраждалих. Ворог зруйнував цілий під'їзд.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

Окупанти запустили по населеному пункту Селидове 4 ракети з ракетно-зенітного комплексу С300. Вони досягають цілі менше, аніж за хвилину.

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У ДСНС України наголосили, що пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по українських містах та селах. Ворогу не вдасться реалізувати жодних задумів.