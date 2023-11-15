Наразі відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста 4 рази. Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення звичаїв і законів війни.

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Якими ракетами били

За попередніми даними, росіяни обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок влучань одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Так, через удар снарядом по вулиці зазнала контузії місцева мешканка 50 років. Її з гіпертонічним кризом у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу.

Крім того, армія рф поцілила у багатоквартирний житловий будинок, у якому перебували люди. Там від обвалу частини будівлі отримали тілесні ушкодження 82-річна жінка та чоловік 56 років. З-під завалів дістали тіло його 85-річної матері.

Наразі на місці працюють рятувальники, прокурори та правоохоронці. Під завалами будинків можуть перебувати люди.

Пошкоджено або вщент зруйновано 20 приватних домоволодінь, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарську споруду.

Зверніть увагу! Вночі ракетну тривогу оголошували для кількох областей в Україні. Зокрема, ракетна небезпека існувала для Дніпропетровщини. Влучання зафіксували у районі Кривого Рогу. Там міг бути приліт ракетою Х-59.

Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: 5 людей загинули

18 жовтня росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами. Ворог здійснив обстріл з ЗРК С-300. Для цих ракета характерна велика швидкість: до цілі вони долітають – за 32 – 42 секунд.

Тоді противник запустив аж 6 таких ракет. Одна з них влучила у багатоповерхівку, під завалами якої знайшли п'ять тіл. Ще п'ять людей зазнали поранень.

Жертвами окупантів стали дві подружні пари. 56-річний Олександр та 54-річна Лілія Клименки загинули у власній спальні. Від їхньої квартири вцілів лише один поріг. Загиблий Олександр працював арбітражним керуючим, його дружина – лікаркою-терапевткою в одній з міських лікарень.

Того дня російський удар забрав життя молодої родини 23-річного Данила Коваленка та 20-річної Діани Гайдукової. Хлопець був музикантом, грав на гітарі, а його кохана працювала адміністраторкою у кондитерській.