Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города 4 раза. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения обычаев и законов войны.
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Какими ракетами били
По предварительным данным, россияне обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попаданий один человек погиб, еще трое получили ранения.
Так, из-за удара снарядом по улице получила контузию местная жительница 50 лет. Она с гипертоническим кризом в состоянии средней тяжести доставлена в медицинское учреждение.
Кроме того, армия России попала в многоквартирный жилой дом, в котором находились люди. Там от обрушения части здания получили телесные повреждения 82-летняя женщина и мужчина 56 лет. Из-под завалов достали тело его 85-летней матери.
В настоящее время на месте работают спасатели, прокуроры и правоохранители. Под завалами домов могут находиться люди.
Повреждены или полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение.
Удар по многоэтажке в Запорожье: 5 человек погибли
18 октября россияне обстреляли Запорожье ракетами. Враг совершил обстрел из ЗРК С-300. Для этих ракет характерна большая скорость: до цели они долетают – за 32 – 42 секунды.
Тогда противник запустил 6 таких ракет. Одна из них попала в многоэтажку, под завалами которой нашли пять тел. Еще пять человек получили ранения.
Жертвами оккупантов стали две супружеские пары. 56-летний Александр и 54-летняя Лилия Клименко погибли в собственной спальне. От их квартиры уцелел только один порог. Погибший Александр работал арбитражным управляющим, его жена – врачом-терапевтом в одной из городских больниц.
В тот день российский удар унес жизни молодой семьи 23-летнего Даниила Коваленко и 20-летней Дианы Гайдуковой. Парень был музыкантом, играл на гитаре, а его любимая работала администратором в кондитерской.