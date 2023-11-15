Наразі відомо про щонайменше одного загиблого унаслідок ракетної атаки по житловому будинку.

Дивіться також Удар Росії по Грозі: джерела навідників теж були присутніми на поминальному обіді – ЗМІ

Повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки

15 листопада вночі окупанти вдарили ракетою по місту Селидове – поцілили у 4-поверхову будівлю. З будинку евакуювали 5 осіб, серед них - дитина

Так, на місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки ворожого удару по Донеччині / Фото МВС