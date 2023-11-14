Російська армія завдала удару Ізюмському району 13 листопада близько 22:00. Унаслідок влучання було пошкоджено цивільне підприємство.

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Росіяни влучили в цивільне підприємство

На місці удару сталася пожежа, однак постраждалих немає.

У Повітряному командуванні "Схід" ввечері 13 листопада інформували, що 4 дрони окупантів було знищено в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Зокрема, було знешкоджено три "Шахеди" та SuperCam.

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