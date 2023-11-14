Російська армія завдала удару Ізюмському району 13 листопада близько 22:00. Унаслідок влучання було пошкоджено цивільне підприємство.
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Росіяни влучили в цивільне підприємство
На місці удару сталася пожежа, однак постраждалих немає.
У Повітряному командуванні "Схід" ввечері 13 листопада інформували, що 4 дрони окупантів було знищено в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Зокрема, було знешкоджено три "Шахеди" та SuperCam.
Росія атакувала Україну ударними дронами: що відомо
- Росіяни атакували Україну кількома групами "Шахедів". Так, у понеділок, 13 листопада, близько 22:08 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про відбій тривоги в усіх областях через "Шахеди".
- Однак менш ніж через годину в Україні зафіксували нову групу ударних дронів, які рухалися з Півдня. Уночі повітряна тривога через атаку дронів поширилися і на західні області, зокрема Львівщину та Рівненщину.
- Звуки вибухів чули в Старокостянтинові, що в Хмельницькій області. Однак зранку 14 листопада у Хмельницькій ОВА прозвітували, що в регіоні працювала ППО.
- Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило.
- Детальніше про нічну атаку російських військових розповіли у Повітряних Силах ЗСУ. Повідомляється, що в ніч на 14 листопада росіяни атакували Україну не тільки ударними дронами, але й балістичною та керованою авіаційною ракетами.
- Так, з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край Росії) було зафіксовано пуски 9 "Шахедів". Балістичну ракету "Іскандер-М" окупанти випустили з району Джанкой в окупованому Криму, а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
- У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 дронів-камікадзе.