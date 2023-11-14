Российская армия нанесла удар Изюмскому району 13 ноября около 22:00. В результате попадания было повреждено гражданское предприятие.

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Россияне попали в гражданское предприятие

На месте удара произошел пожар, однако пострадавших нет.

В Воздушном командовании "Восток" вечером 13 ноября информировали, что 4 дрона оккупантов были уничтожены в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. В частности, были обезврежены три "Шахеда" и SuperCam.

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