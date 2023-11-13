Россияне запустили "Шахеды" с юга. В Воздушных силах рассказали, куда они летят.

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Атака дронами

В 20:30 для Запорожья и Днепропетровщины возникла угроза ударных БПЛА с южного направления. Впоследствии стало известно, что две группы "Шахедов" двигаются в сторону Павлограда.

Павлоград – находитесь в укрытиях!,

– предупредили в Воздушных силах в 20:44.

По состоянию на 20:54 несколько групп ударных БПЛА находятся в Днепропетровской области. Направление движения – северное/северо-восточное.

По состоянию на 21:10 несколько БПЛА находятся на границе Днепропетровской и Харьковской областей.

В 21.23 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" – в южной части Харьковской области.

Направление движения – северо-северо-западное.

Об особой угрозе предупредили Кривой Рог. Жителей города попросили пройти в укрытия.

ПВО сбила 5 разведывательных БПЛА на Юге

13 ноября силы ПВО уничтожили в южном регионе 5 вражеских беспилотников. Речь идет о трех дронах типа "Мерлин-ВР" и двух - "Орлан-10". Четыре из пяти беспилотников уничтожены в Херсонской области, один "Мерлин" - в Николаевской области.

В 20.56 угроза беспилотников возникла и для Харьковщины.

Россияне обстреляли из артиллерии Днепропетровщину и Херсонщину

Так, днем ​​оккупанты били по Никопольщине, в частности ударили по самому Никополю и Покровской сельской общине. По районному центру попали еще и дроном-камикадзе.

Ранение получил 42-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждение получили коммунальное предприятие и инфраструктурный объект, а также 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки и 2 гаража. Разбиты и газопровод и линия электропередач.

Целый день оккупанты поливали огнем Херсон. 14 человек получили ранения, три человека погибли. Так, россияне попали из артиллерии в автомобиль, где находились три человека – 2-месячный младенец, его 36-летняя мать и дедушка. Мужчина погиб, а мать и дочь с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

Кроме того, после обеда противник обстрелял центральную часть города, в частности, местную больницу.

Этими ударами россияне оборвали жизнь двух человек – 62-летней женщины и 45-летнего мужчину.